Контрнаступальна операція. Росіяни в оточенні під Добропіллям, звільнено 175 кв. км

ЗСУ взяли в оточення окупантів на Добропільському напрямку: знищуються тисячі росіян і сотні одиниць техніки, розповів Сирський

Олекснадр Сирський (Фото: Telegram / osirskiy)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про оточення російських сил на Добропільському напрямку і звільнення від окупантів 175 кв. км території. Про це він написав після поїздки до частин і підрозділів, які діють на головних напрямках фронту.

"Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні", – наголосив він.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них вбитими – 1769.

Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння й військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.

Сирський визначив завдання і віддав вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих ДРГ у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також ухвалено рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів з урахуванням погіршення погодних умов.