За рік лінія фронту збільшилась на 200 кілометрів – Сирський

Наразі фронт простягається на 1250 км. Ще на 2400 не ведуться бої, але є українські війська, розповів головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook Олександра Сирського)

Станом на зараз активний фронт простягається вздовж майже 1250 км, за рік ця лінія збільшилася приблизно на 200 км. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа, передає кореспондентка LIGA.net.

"Крім того, в нас ще є 2400 км, де не ведуться бойові дії, але там ми також повинні тримати наші війська", – наголосив він.

У середньому щодня відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. І приблизно 15-20 штурмових дій із боку українських сил.

ЗСУ продовжують тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони, що дає змогу не віддавати ініціативу ворогу, а також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках.

Сирський наголосив, що ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів.

"Ми це компенсуємо за рахунок точності наших ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника", – додав він.