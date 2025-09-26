За год линия фронта увеличилась на 200 километров – Сырский
По состоянию на сейчас активный фронт простирается вдоль почти 1250 км, за год эта линия увеличилась примерно на 200 км. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями медиа, передает корреспондентка LIGA.net.
"Кроме того, у нас еще есть 2400 км, где не ведутся боевые действия, но там мы также должны держать наши войска", – подчеркнул он.
В среднем ежедневно происходит от 160 до 190 боевых столкновений. И примерно 15-20 штурмовых действий со стороны украинских сил.
ВСУ продолжают тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны, что позволяет не отдавать инициативу врагу, а также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях.
Сырский отметил, что враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов.
"Мы это компенсируем за счет точности наших ударов, ведения разведки и поражения наиболее важных объектов противника", – добавил он.
- На этой встрече Сырский также объявил о создании нового рода войск в Воздушных силах – беспилотные системы противовоздушной обороны.
- По данным главкома ВСУ, украинские боевые вертолеты, в зависимости от погоды, на отдельных участках сбивают до 40% вражеских дронов, поэтому Украина наращивает количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами.
