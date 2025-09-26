За год линия фронта увеличилась на 200 километров – Сырский

Сейчас фронт простирается на 1250 км. Еще на 2400 не ведутся бои, но есть украинские войска, рассказал главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook Александра Сырского)

По состоянию на сейчас активный фронт простирается вдоль почти 1250 км, за год эта линия увеличилась примерно на 200 км. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями медиа, передает корреспондентка LIGA.net.

"Кроме того, у нас еще есть 2400 км, где не ведутся боевые действия, но там мы также должны держать наши войска", – подчеркнул он.

В среднем ежедневно происходит от 160 до 190 боевых столкновений. И примерно 15-20 штурмовых действий со стороны украинских сил.

ВСУ продолжают тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны, что позволяет не отдавать инициативу врагу, а также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях.

Сырский отметил, что враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов.

"Мы это компенсируем за счет точности наших ударов, ведения разведки и поражения наиболее важных объектов противника", – добавил он.