Сырский: Наши вертолеты сбивают до 40% дронов на своих участках

Украинские боевые вертолеты в зависимости от погоды на отдельных участках иногда сбивают до 40% вражеских дронов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

По словам главнокомандующего, Украина наращивает количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами.

"Поэтому мы это направление также масштабируем. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника – днем, ночью, в разных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах", – рассказал Сырский.

Он также отметил, что среди направлений борьбы с вражескими дронами отрабатывают легкомоторную авиацию с пулеметными установками и сейчас рассматривают приобретение специализированных легкомоторных самолетов для этих задач.

По его словам, параллельно продолжается усиление средств электронной борьбы.

"Наша задача – обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов (средствами РЭБ). Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему", – рассказал Сырский.

Он также сообщил, что в ВСУ действуют системы автоматизированного управления и создаются рубежи перехвата.

"Дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", – отметил главнокомандующий.