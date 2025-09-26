Сырский: Наши вертолеты сбивают до 40% дронов на своих участках
Украинские боевые вертолеты в зависимости от погоды на отдельных участках иногда сбивают до 40% вражеских дронов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.
По словам главнокомандующего, Украина наращивает количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами.
"Поэтому мы это направление также масштабируем. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника – днем, ночью, в разных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах", – рассказал Сырский.
Он также отметил, что среди направлений борьбы с вражескими дронами отрабатывают легкомоторную авиацию с пулеметными установками и сейчас рассматривают приобретение специализированных легкомоторных самолетов для этих задач.
По его словам, параллельно продолжается усиление средств электронной борьбы.
"Наша задача – обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов (средствами РЭБ). Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему", – рассказал Сырский.
Он также сообщил, что в ВСУ действуют системы автоматизированного управления и создаются рубежи перехвата.
"Дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", – отметил главнокомандующий.
- В июне главком ВСУ Сирский сообщил, что основной проблемой для эффективного использования дронов-перехватчиков является крайне малое количество радаров на вооружении Воздушных сил: "В наличии – единицы, а надо – сотни".
- В сентябре президент Зеленский заявил, что для противодействия 800 российским "шахедам" нужно 1600 перехватчиков.
