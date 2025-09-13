Чтобы сбивать 800 "шахедов", Силам обороны необходимо 1600 перехватчиков – Зеленский
Для того чтобы остановить 800 российских "шахедов", нужно 1600 перехватчиков (interceptor). Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Стоимость одного перехватчика – 3000 евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800, надо зеркально отвечать", – отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет свои дальнобойные возможности, но не хватает денег на реализацию. Решение надо принимать быстро – уже сегодня.
"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", – заявил он.
Также Зеленский уверен, что США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к диалогу. Украина готова на любой формат: трехсторонний, двусторонний.
"Главное – остановить убийства. Но должны быть лидеры, а не технические команды", – отметил он.
- 11 сентября глава Минобороны заявлял, что Украине нужно производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с Россией.
- 13 сентября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что Украина работает над средствами противодействия БпЛА на оптоволокне.
