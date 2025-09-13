Чтобы сбивать 800 "шахедов", Силам обороны необходимо 1600 перехватчиков – Зеленский

Украина имеет собственные дальнобойные возможности, но финансов не хватает, подчеркнул президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Для того чтобы остановить 800 российских "шахедов", нужно 1600 перехватчиков (interceptor). Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Стоимость одного перехватчика – 3000 евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800, надо зеркально отвечать", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет свои дальнобойные возможности, но не хватает денег на реализацию. Решение надо принимать быстро – уже сегодня.

"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", – заявил он.

Также Зеленский уверен, что США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к диалогу. Украина готова на любой формат: трехсторонний, двусторонний.

"Главное – остановить убийства. Но должны быть лидеры, а не технические команды", – отметил он.