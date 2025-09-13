Щоб збивати 800 "шахедів", Силам оборони треба 1600 перехоплювачів – Зеленський

Україна має власні далекобійні спроможності, але фінансів не вистачає, наголосив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Для того щоб зупинити 800 російських "шахедів", потрібно 1600 перехоплювачів (interceptor). Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Вартість одного перехоплювача – 3000 євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати", – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна має свої далекобійні можливості, але не вистачає грошей на реалізацію. Рішення треба ухвалювати швидко – вже сьогодні.

"Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", – заявив він.

Також Зеленський впевнений, що США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до діалогу. Україна готова на будь-який формат: тристоронній, двосторонній.

"Головне – зупинити вбивства. Але мають бути лідери, а не технічні команди", – зазначив він.