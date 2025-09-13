Щоб збивати 800 "шахедів", Силам оборони треба 1600 перехоплювачів – Зеленський
Для того щоб зупинити 800 російських "шахедів", потрібно 1600 перехоплювачів (interceptor). Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Вартість одного перехоплювача – 3000 євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати", – зазначив він.
Президент наголосив, що Україна має свої далекобійні можливості, але не вистачає грошей на реалізацію. Рішення треба ухвалювати швидко – вже сьогодні.
"Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", – заявив він.
Також Зеленський впевнений, що США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до діалогу. Україна готова на будь-який формат: тристоронній, двосторонній.
"Головне – зупинити вбивства. Але мають бути лідери, а не технічні команди", – зазначив він.
- 11 вересня глава Міноборони заявляв, що Україні потрібно виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з Росією.
- 13 вересня співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що Україна працює над засобами протидії БпЛА на оптоволокні.
