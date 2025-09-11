Україні потрібно виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з РФ – Шмигаль

Міністр оборони наголосив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння

Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

Україні потрібно виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з Росією. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю The Times.

Шмигаль підкреслив, що Росія щодня відправляє сотні дронів на Україну, щоб вбивати й калічити військових і цивільне населення.

"Ця нова війна – це абсолютно інший вид війни", – сказав міністр.

Він також зазначив, що Україна й Росія вже використовують дрони, які знищують ворога без участі оператора.

Шмигаль також зазначив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння, а потім випробовувати її на полі бою.