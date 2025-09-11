Україні потрібно виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з РФ – Шмигаль
Україні потрібно виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з Росією. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю The Times.
Шмигаль підкреслив, що Росія щодня відправляє сотні дронів на Україну, щоб вбивати й калічити військових і цивільне населення.
"Ця нова війна – це абсолютно інший вид війни", – сказав міністр.
Він також зазначив, що Україна й Росія вже використовують дрони, які знищують ворога без участі оператора.
Шмигаль також зазначив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння, а потім випробовувати її на полі бою.
- 9 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина уклала контракти з підприємствами ОПК на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для ЗСУ.
- Гілі оголосив, що Британія планує виготовити й передати Києву "тисячі" далекобійних безпілотників.
- 10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС створює нову програму підтримки для України, зокрема у сфері виробництва дронів.
