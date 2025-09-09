Британія профінансує та передасть Україні тисячі далекобійних дронів впродовж 12 місяців – Гілі

Озброєння буде виготовлено у Британії та доставлено до України, зазначив глава британського МО

Джон Гілі (Фото: ANDY RAIN / EPA)

У межах військової допомоги Україні Велика Британія планує виготовити та передати Києву "тисячі" далекобійних безпілотників. Про це, відкриваючи засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі, передає Укрінформ.

"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних безпілотників-камікадзе, які будуть вироблені у Британії та доставлені до України", – заявив чиновник.

Він нагадав, що під час попереднього "Рамштайну", у липні, було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України: за цей час Британія постачила майже 5 млн боєприпасів, 60 000 артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів, 2500 безпілотних платформ та 200 систем радіоелектронної боротьби й оборони.

Гілі також підтвердив, що Британія вже спрямувала більш ніж 1 млрд фунтів (приблизно 55 млрд грн) на закупівлю критично важливого обладнання для України, а загальний обсяг міжнародного фонду для Києва вперше перевищив 2 млрд фунтів (~110 млрд грн).

"Безпечна Європа вимагає сильної України… І я кажу Путіну: ми бачимо вашу агресію, ваші нові атаки. Але ви лише зміцнюєте нашу єдність з українцями та нашу рішучість рухатися далі й швидше, щоб підтримати їх", – акцентував чиновник.

З-поміж іншого він наголосив на необхідності пришвидшити та посилити допомогу Україні: "Ми повинні ще швидше постачати більше зброї українським бійцям. Наша рішучість має відповідати рішучості українців".