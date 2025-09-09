Німеччина виділила 300 млн євро на закупівлю українських далекобійних дронів для ЗСУ
Німеччина уклала контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус на початку 30-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.
Глава Міноборони країни заявив, що Німеччина ініціює нову програму "глибоких ударів" (deep strike) і посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності разом з українською оборонною промисловістю.
"У межах цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів, вироблених в Україні. Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачань", – сказав Пісторіус.
Він закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.
- 9 вересня стало відомо, що Україна може отримати від Німеччини до кінця 2025 року нові мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger.
Коментарі (0)