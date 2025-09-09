Україна до кінця року отримає від компанії Rheinmetall мобільні ППО Skyranger
Україна може отримати від Німеччини до кінця 2025 року нові мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger. Про це повідомив в інтерв'ю ZDF WISO генеральний директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер.
За його словами, контракт на "сотні мільйонів євро" буде підписано 10 вересня на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні. Ці системи ППО можуть встановлюватися на танках Leopard.
"Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", – сказав Паппергер.
Він зазначив, що системи Skyranger, у яких також зацікавлений Бундесвер, можуть надати Україні значну допомогу в ситуації, що склалася.
На запитання журналіста про те, чи отримує компанія вигоду від того, що війна Росії проти України триває. На що Паппергер зазначив, що прагне її завершення.
"Люди в Україні страшенно страждають. Ми всі бажаємо миру. Але для того, щоб його зберегти, потрібні оборонні засоби", – зазначив гендиректор Rheinmetall.
- 4 вересня президент Зеленський заявляв, що Україна представила партнерам новий формат захисту неба, який обговорили і з президентом США.
- Виробник ракет "Фламінго" оголосив про розробку балістичних ракет і системи ППО.
- 6 вересня в Німеччині запропонували повертати біженців в Україну для захисту своєї країни.
Коментарі (0)