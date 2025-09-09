Україна до кінця року отримає від компанії Rheinmetall мобільні ППО Skyranger

Кожна із систем здатна покрити територію чотири на чотири кілометри

Армін Паппергер (Фото: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Україна може отримати від Німеччини до кінця 2025 року нові мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger. Про це повідомив в інтерв'ю ZDF WISO генеральний директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, контракт на "сотні мільйонів євро" буде підписано 10 вересня на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні. Ці системи ППО можуть встановлюватися на танках Leopard.

Читайте також Удар по заводу Baykar. Навіщо Путін знищує іноземний оборонний бізнес в Україні

"Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", – сказав Паппергер.

Він зазначив, що системи Skyranger, у яких також зацікавлений Бундесвер, можуть надати Україні значну допомогу в ситуації, що склалася.

На запитання журналіста про те, чи отримує компанія вигоду від того, що війна Росії проти України триває. На що Паппергер зазначив, що прагне її завершення.

"Люди в Україні страшенно страждають. Ми всі бажаємо миру. Але для того, щоб його зберегти, потрібні оборонні засоби", – зазначив гендиректор Rheinmetall.