Украина к концу года получит от компании Rheinmetall мобильные ПВО Skyranger
Украина может получить от Германии до конца 2025 года новые мобильные системы противовоздушной обороны Skyranger. Об этом сообщил в интервью ZDF WISO генеральный директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер.
По его словам, контракт на "сотни миллионов евро" будет подписан 10 сентября на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне. Эти системы ПВО могут устанавливаться на танках Leopard.
"Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены", — сказал Паппергер.
Он отметил, что системы Skyranger, в которых также заинтересован Бундесвер, могут оказать Украине значительную помощь в сложившейся ситуации.
На вопрос журналиста о том, получает ли компания выгоду от того, что война России против Украины продолжается. На что Паппергер отметил, что стремится к ее завершению.
"Люди в Украине ужасно страдают. Мы все желаем мира. Но для того, чтобы его сохранить, нужны оборонительные средства", – отметил гендиректор Rheinmetall.
- 4 сентября президент Зеленский заявлял, что Украина представила партнерам новый формат защиты неба, который обсудили и с президентом США.
- Производитель ракет "Фламинго" объявил о разработке баллистических ракет и системы ПВО.
- 6 сентября в Германии предложили возвращать беженцев в Украину для защиты своей страны.
