В Германии предложили возвращать беженцев в Украину для защиты своей страны

Маркус Зёдер (Фото: x.com/Markus_Soeder)

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил отправлять украинцев из Германии домой, чтобы они обеспечивали безопасность страны. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

По его словам, в Германию приезжает уже меньше людей, но все равно внутри страны еще много тех, кто "не имеет права на проживание". Следующим шагом должны стать последовательные репатриации и депортации, если люди не работают в Германии.

Зёдер отметил, что все хотят помочь Украине, но не все понимают, почему украинцы получают в Германии выплаты, но не делают взносы в систему социального обеспечения.

"Мир пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране. Во-вторых, система страхования доходов граждан означает, что доля работающих украинцев у нас значительно ниже, чем в других европейских странах. Это необходимо срочно изменить, и не только для недавно прибывших украинцев", – заявил он.

Премьер Баварии также заявил, что ему трудно представить размещение войск НАТО в Украине, ведь "Россия никогда бы этого не допустила". По его мнению, это стало бы предвестником вступления Украины в Альянс. Но бундесвер не готов к такому шагу.

"Он на пределе возможностей, как в финансовом, так и в личном составе. Поэтому снова необходим призыв. В конечном счете, от этого никуда не деться", – заявил Зёдер.