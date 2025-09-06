У Німеччині запропонували повертати біженців в Україну для захисту своєї країни

Маркус Зьодер (Фото: x.com/Markus_Soeder)

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер запропонував відправляти українців із Німеччини додому, щоб вони забезпечували безпеку країни. Про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

За його словами, до Німеччини приїжджає вже менше людей, але все одно всередині країни ще багато тих, хто "не має права на проживання". Наступним кроком мають стати послідовні репатріації та депортації, якщо люди не працюють у Німеччині.

Зьодер зазначив, що всі хочуть допомогти Україні, але не всі розуміють, чому українці отримують у Німеччині виплати, але не роблять внески в систему соціального забезпечення.

"Мир поки що не передбачається. Тому цілком законно розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину для забезпечення безпеки в їхній країні. По-друге, система страхування доходів громадян означає, що частка працюючих українців у нас значно нижча, ніж в інших європейських країнах. Це необхідно терміново змінити, і не тільки для нещодавно прибулих українців", – заявив він.

Прем'єр Баварії також заявив, що йому важко уявити розміщення військ НАТО в Україні, адже "Росія ніколи б цього не допустила". На його думку, це стало б передвісником вступу України до Альянсу. Але бундесвер не готовий до такого кроку.

"Він на межі можливостей, як у фінансовому, так і в особовому складі. Тому знову необхідний призов. Зрештою, від цього нікуди не дітися", – заявив Зьодер.