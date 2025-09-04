Spiegel дізнався, який внесок готова зробити Німеччина щодо гарантій безпеки для України

Німецький уряд не виключає військового внеску у формі участі в миротворчих силах, пише медіа

Німеччина у межах гарантій безпеки для України після завершення війни готова посилювати протиповітряну оборону країни й фінансувати виробництво крилатих ракет. Про це повідомив журнал Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із планами Берліна.

Уряд Німеччини у четвер, 4 вересня, запропонує у межах гарантій безпеки посилити протиповітряну оборону України. План передбачає щорічне збільшення на 20% з урахуванням кількості систем озброєння та їх ефективності.

Також Берлін планує покращити наступальні можливості української авіації. Мова йде про високоточну зброю великої дальності, таку як крилаті ракети, які виробляються в Україні за фінансової та технологічної підтримки.

Окрім того, Україна отримає техніку для чотирьох мотострілецьких бригад. Це буде еквівалентно постачанням близько 480 одиниць техніки на рік, включно з бойовими машинами піхоти.

Згідно з німецьким баченням, іншими ключовими компонентами гарантій безпеки є продовження підготовки українських військовослужбовців та тісна інтеграція оборонної промисловості України та європейських країн. Німеччина вже робить значний внесок у ці послуги. Берлін також надає великого значення подальшій інтеграції України до Європейського Союзу, а також фінансово-економічній підтримці Києва.

Німецький уряд не виключає військового внеску у формі участі в миротворчих силах. Однак, на думку співрозмовників, для цього потрібна політична угода, спрямована на припинення війни.

Вони уточнили, що до припинення вогню чи навіть мирної угоди ще далеко. Російський диктатор Володимир Путін жодним чином не поступається, натомість він посилює свої атаки на Україну.

31 серпня Мерц заявив, що у Німеччині наразі не обговорюють відправлення сухопутних військ до України.

В іншому інтерв'ю канцлер Німеччини наголосив, що довгострокові гарантії безпеки можуть бути визначені лише після припинення вогню або укладення мирної угоди.