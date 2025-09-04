Партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України – Макрон

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Європейські партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає dpa.

За словами Макрона, робота, виконана військовими керівниками після саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – сказав президент Франції.