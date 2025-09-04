Партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України – Макрон
Європейські партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає dpa.
За словами Макрона, робота, виконана військовими керівниками після саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.
"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – сказав президент Франції.
- Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України.
- У німецькому уряді заявили про можливу участь Трампа. Він може долучитися до зустрічі онлайн.
- Видання Bloomberg повідомляє, що європейські лідери під час засідання "коаліції охочих" схилятимуть Трампа до запровадження нових санкцій проти Росії.
Коментарі (0)