Bloomberg: Європа на зустрічі "коаліції охочих" схилятиме Трампа до нових санкцій проти Росії

Саміт у Парижі матиме на меті завершити переговори на європейському рівні щодо гарантій безпеки, пише медіа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Європейські лідери під час засідання "коаліції охочих" 4 вересня схилятимуть президента США Дональда Трампа до запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що зустріч "коаліції охочих" у Парижі матиме на меті завершити переговори на європейському рівні щодо гарантій безпеки для повоєнної України. Європейські лідери також поговорять з Трампом.

Європейці, ймовірно, захочуть уточнити конкретні зобов'язання щодо внеску США в ці гарантії та підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін не виявляє ніяких ознак бажання зустрітися з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом, повідомили співрозмовники медіа.

Французи хочуть, щоб зустріч донесла послання про те, що Європа зробила все можливе для підтримки України, і президент США має виконати свою погрозу посилити тиск на Кремль.