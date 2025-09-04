Bloomberg: Европа на встрече "коалиции желающих" будет склонять Трампа к новым санкциям

Саммит в Париже будет иметь целью завершить переговоры на европейском уровне по гарантиям безопасности, пишет медиа

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Европейские лидеры во время заседания "коалиции желающих" 4 сентября будут склонять президента США Дональда Трампа к введению новых санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что встреча "коалиции желающих" в Париже будет иметь целью завершить переговоры на европейском уровне относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины. Европейские лидеры также поговорят с Трампом.

Европейцы, вероятно, захотят уточнить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время, сообщили собеседники медиа.

Французы хотят, чтобы встреча донесла послание о том, что Европа сделала все возможное для поддержки Украины и президент США должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль.