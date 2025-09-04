Bloomberg: Европа на встрече "коалиции желающих" будет склонять Трампа к новым санкциям
Европейские лидеры во время заседания "коалиции желающих" 4 сентября будут склонять президента США Дональда Трампа к введению новых санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Они рассказали, что встреча "коалиции желающих" в Париже будет иметь целью завершить переговоры на европейском уровне относительно гарантий безопасности для послевоенной Украины. Европейские лидеры также поговорят с Трампом.
Европейцы, вероятно, захотят уточнить конкретные обязательства по вкладу США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время, сообщили собеседники медиа.
Французы хотят, чтобы встреча донесла послание о том, что Европа сделала все возможное для поддержки Украины и президент США должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль.
- Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.
- В немецком правительстве заявили о возможном участии Трампа. Он может присоединиться ко встрече онлайн.
