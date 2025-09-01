FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября для обсуждения гарантий безопасности
Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, которые ознакомлены с планами.
Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее руководительница Еврокомиссии в интервью Financial Times сообщила, что существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания войск на территории Украины в пределах гарантий безопасности.
"Президент США Дональд Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", – уточнила президент Еврокомиссии.
- 21 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- 30 августа The Telegraph писало, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
Комментарии (0)