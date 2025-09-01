FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября для обсуждения гарантий безопасности

Ожидается, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже, сообщили дипломаты Financial Times

Встреча европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне (Фото: Белый дом)

Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, которые ознакомлены с планами.

Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее руководительница Еврокомиссии в интервью Financial Times сообщила, что существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания войск на территории Украины в пределах гарантий безопасности.

"Президент США Дональд Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", – уточнила президент Еврокомиссии.