FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня для обговорень гарантій безпеки

Очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі, повідомили дипломати Financial Times

Зустріч європейських лідерів з Дональдом Трампом у Вашингтоні (Фото: Білий дім)

Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені з планами.

Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше очільниця Єврокомісії в інтерв’ю Financial Times повідомила, що існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання військ на території України в межах гарантій безпеки.

"Президент США Дональд Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", – уточнила президентка Єврокомісії.