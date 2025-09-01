FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня для обговорень гарантій безпеки
Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені з планами.
Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше очільниця Єврокомісії в інтерв’ю Financial Times повідомила, що існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання військ на території України в межах гарантій безпеки.
"Президент США Дональд Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", – уточнила президентка Єврокомісії.
- 21 серпня глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що понад три країни готові відправити свої війська в Україну в межах миротворчої місії після припинення бойових дій.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію й розвідку у межах гарантій безпеки.
- 30 серпня The Telegraph писало, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
