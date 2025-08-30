The Telegraph: Трамп обговорює розгортання в Україні солдатів із приватних військових компаній

План розглядається як "обхідний шлях" обіцянки не спрямовувати армію в Україну. У ньому залучать тільки громадян США

Війська США (Ілюстративне фото: Department of Defense)

США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в рамках гарантій безпеки. Американський президент Дональд Трамп веде переговори про це з європейськими союзниками, повідомляє The Telegraph із посиланням на "понад дюжину" брифінгів чиновників та інформацію від неназваних співрозмовників.

План розробляється як "обхідний шлях" після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. Його обговорюють поряд з іншими гарантіями безпеки. Повідомляється, що приватних американських солдатів можуть залучити для відновлення лінії оборони України, створення нових баз і захисту американських підприємств.

Приватні солдати США можуть бути залучені на кшталт воєн в Іраку або Афганістані, де передові укріплення були побудовані поблизу лінії фронту. Це розглядатиметься як "суттєва підтримка" для європейських країн, які готові розмістити в Україні свої миротворчі війська.

За словами неназваних співрозмовників, розгортання приватних військових означатиме, що Білий дім зацікавлений у грі та посилить стримувальний ефект проти нового можливого нападу Росії.

"Розмістять на місці американських військових, тобто володарів американських паспортів, що фактично є стримувальним фактором для Путіна", – сказав співрозмовник у Білому домі.

Чиновники зазначили, що залучення приватних військових компаній дало б змогу Трампу заспокоїти побоювання серед прихильників із політичного руху MAGA, які проти миротворців в Україні. А також дало б йому ще одну можливість "продемонструвати свої ділові якості".