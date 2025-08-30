Єрмак: Прецедентів завершення такої масштабної війни в історії немає. Все відбувається вперше
Гарантії безпеки для України є доволі чутливою темою, адже у світі ще не було прецедентів закінчення такої масштабної сучасної війни. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.
Його попросили назвати три пріоритети для України, які могли б бути внесені в гарантії безпеки від союзників. Єрмак зазначив, що "на столі багато варіантів", але прийнятними для Києва є, зокрема, припинення вогню та розміщення миротворців. Наразі понад чотири країни висловлюють готовність брати участь у цьому процесі.
"Скільки, який мандат, де розташовувати, які підрозділи будуть тощо – це все обговорюється. Важливо, щоб це був ефективний елемент і щоб він дійсно спрацював", – зазначив голова ОП.
Разом із тим він підкреслив, що тема є дуже чутливою й суспільству треба мати трохи терпіння. За його словами, процес йде "дуже конструктивно".
"Чесно кажучи, прецедентів щодо закінчення такого масштабу війни немає в сучасній історії. І саме тому всі ці напрацювання відбуваються вперше. Тому, це не тому, що хтось чогось хоче або не хоче – є поганий досвід, є абсолютно чітка наша позиція, є погляди наших партнерів і політичне бажання, але у всіх є свої системи та процедури. Але все це на столі", – наголосив Єрмак.
- 25 серпня Трамп заявив, що США планують підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Однак головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців.
- 26 серпня FT повідомляло, що західні союзники склали приблизний план розміщення миротворців в Україні.
- 27 серпня прем'єрка Італії заявила, що пропозиція щодо аналога статті 5 НАТО для України є головною на столі переговорів.
- 29 серпня повідомлялося, що Євросоюз розглядає спрямування інструкторів в Україну в межах гарантій безпеки й тренувальної місії EUMAM.
- Президент Зеленський назвав ключові складники гарантій безпеки для України. Вони містять три блоки: озброєння ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ.
