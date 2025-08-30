Єрмак: Прецедентів завершення такої масштабної війни в історії немає. Все відбувається вперше

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Гарантії безпеки для України є доволі чутливою темою, адже у світі ще не було прецедентів закінчення такої масштабної сучасної війни. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.

Його попросили назвати три пріоритети для України, які могли б бути внесені в гарантії безпеки від союзників. Єрмак зазначив, що "на столі багато варіантів", але прийнятними для Києва є, зокрема, припинення вогню та розміщення миротворців. Наразі понад чотири країни висловлюють готовність брати участь у цьому процесі.

"Скільки, який мандат, де розташовувати, які підрозділи будуть тощо – це все обговорюється. Важливо, щоб це був ефективний елемент і щоб він дійсно спрацював", – зазначив голова ОП.

Разом із тим він підкреслив, що тема є дуже чутливою й суспільству треба мати трохи терпіння. За його словами, процес йде "дуже конструктивно".

"Чесно кажучи, прецедентів щодо закінчення такого масштабу війни немає в сучасній історії. І саме тому всі ці напрацювання відбуваються вперше. Тому, це не тому, що хтось чогось хоче або не хоче – є поганий досвід, є абсолютно чітка наша позиція, є погляди наших партнерів і політичне бажання, але у всіх є свої системи та процедури. Але все це на столі", – наголосив Єрмак.