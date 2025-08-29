Зеленський назвав ключові складники гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Для України потрібні гарантії безпеки, які міститимуть три ключових блоки, що стосуються кількості й озброєння української армії, підтримки НАТО та санкційного тиску на Росію. Про це заявив журналістам президент Володимир Зеленський.

У першому блоці безпекових гарантій йдеться про збереження нинішньої чисельності Збройних Сил України.

"Йдеться про фінансування всієї кількості особового складу, який сьогодні є. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", – сказав Зеленський.

Також українська армія має бути забезпечена зброєю завдяки українському та європейському виробництву, а також закупівлі американської зброї через НАТО.

Другий блок безпекових гарантій стосується підтримки України НАТО.

"НАТО ніхто не хоче, або, скажімо так, поки що не дають. І тому є НАТО-лайт. Ми повинні зрозуміти, на що готові партнери", – заявив президент.

Він повідомив, що наступного тижня він планує обговорити із партнерами цю тему.

Третій блок, за словами Зеленського, стосується санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Президент додав, що обов'язковою частиною гарантій безпеки також має бути повноправне членство України у ЄС.

