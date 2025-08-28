Зеленський: Наступного тижня конфігурація гарантій безпеки буде на папері

Глава держави також укотре наголосив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час розмови з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорив гарантії безпеки для України. Глава держави зазначив, що наступного тижня вся конфігурація буде на папері.

Зеленський зазначив, що зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки.

"Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що обмінявся з турецьким лідером думками щодо актуальної ситуації й обговорив наступні дипломатичні кроки.

"Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну", – підкреслив Зеленський.

Під час цієї розмови український лідер також повідомив, що під час російської атаки вночі 28 серпня постраждало турецьке підприємство.

Масований удар по Україні в ніч проти 28 серпня завдав багато збитків у столиці. У Києві наслідки фіксуються у семи районах. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. Загалом у столиці загинули щонайменше 19 людей.