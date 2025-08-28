У Києві вже вісім загиблих унаслідок російської масованої комбінованої атаки у ніч проти 28 серпня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і закликав лояльні до РФ країни реагувати.

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст і громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина", – повідомив він.

Також десятки людей отримали поранення, під завалами ще можуть бути люди.

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну", – наголосив президент.

Він переконаний: це означає, що Росія досі не боїться наслідків і досі користується тим, що принаймні частина світу "заплющує очі" на вбитих дітей і шукає виправдань для російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", – заявив Зеленський.

Він додав, що зараз "вже точно час" для жорстких санкцій проти Росії, адже зірвано всі дедлайни й зіпсовано десятки можливостей для дипломатії.