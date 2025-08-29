У Києві завершили рятувальні роботи на місці удару по будинку. Доля восьми людей невідома
На місці прямого влучання ракети у п’ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва завершено рятувальні роботи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Наразі на місці триває розбір зруйнованих конструкцій.
Відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них – чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років.
Загалом у ніч проти 28 серпня росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля восьми людей. Ще 53 людини отримали поранення.
"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно", – заявив Зеленський.
Він вкотре наголосив на необхідності санкцій і тиску, щоб росіяни не відчували безкарності.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У столиці наслідки фіксуються у семи районах. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.
- Пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- Знищено один з 10 українських швидкісних поїздів Hyundai Rotem, а також фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".
- Вибуховою хвилею був пошкоджений офіс девелоперської компанії Saga Development, розташований у комплексі Chicago Central House. Засновник компанії Андрій Вавриш оцінив збитки в $1 млн.
- Крім того, Росія завдала ракетного удару по турецькому заводу Bayraktar в Україні.
- 29 серпня в столиці оголошене Днем жалоби за загиблими.
