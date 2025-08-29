У Києві завершили рятувальні роботи на місці удару по будинку. Доля восьми людей невідома

Внаслідок ракетного удару по п'ятиповерхівці вночі 28 серпня загинули 22 людини, загалом у Києві – 23

Фото: Telegram / V_Zelenskiy_official

На місці прямого влучання ракети у п’ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва завершено рятувальні роботи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Наразі на місці триває розбір зруйнованих конструкцій.

Відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них – чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років.

Загалом у ніч проти 28 серпня росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля восьми людей. Ще 53 людини отримали поранення.

"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно", – заявив Зеленський.

Він вкотре наголосив на необхідності санкцій і тиску, щоб росіяни не відчували безкарності.