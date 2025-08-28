Через атаку Росії пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council

Росія вкотре демонструє відсутність у неї щирого прагнення миру, констатував глава МЗС Бельгії Максим Прево

У результаті масованої російської атаки у ніч проти 28 серпня у Києві пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council. Про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова написала: "Російський "мир" минулої ночі: масований удар по Києву за допомогою безпілотників та балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано".

Вона додала, що представництво ЄС було сильно пошкоджено ударною хвилею й опублікувала відповідні фото.

Дипломатка зазначила, що це справжня відповідь Москви на мирні зусилля.

Прево підтвердив пошкодження представництва ЄС. Він додав, що також під ударом опинився British Council.

"Чергова жорстока ніч у Києві. Знову пошкоджено цивільні будівлі, серед яких представництво ЄС та Британська рада. Росія вкотре демонструє відсутність у неї щирого прагнення миру. Вона обирає терор, руйнування та брехню замість діалогу", – написав глава МЗС Бельгії.

Він додав, що його думки із сім'ями постраждалих, колегами з ЄС, співробітниками Британської ради та всіма українцями, які з винятковою мужністю переносять цей жах.

"Бельгія повністю солідарна. Ми не мовчатимемо. Україна не залишиться сама", – резюмував міністр.

ДОПОВНЕНО О 12:53. На чергову російську атаку відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю British Council", – написав він.

Стармер додав, що російський диктатор Володимир Путін вбиває дітей та мирних жителів і саботує надії на мир.

"Це кровопролиття має закінчитися", – резюмував британський прем’єр.