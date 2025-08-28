Из-за атаки России повреждены здания представительства ЕС и British Council
В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа в Киеве повреждены здания представительства Европейского Союза и British Council. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова написала: "Русский "мир" минувшей ночью: массированный удар по Киеву с помощью беспилотников и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, многие здания разрушены".
Она добавила, что представительство ЕС было сильно повреждено ударной волной и опубликовало соответствующие фото.
Дипломат отметила, что это настоящий ответ Москвы на мирные усилия.
Russia’s "peace" last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025
At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.
The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.
This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa
Прево подтвердил повреждение представительства ЕС. Он также добавил, что также под ударом оказался British Council.
"Очередная жестокая ночь в Киеве. Снова повреждены гражданские здания, среди которых представительство ЕС и Британский совет. Россия в очередной раз демонстрирует отсутствие у нее искреннего стремления к миру. Она выбирает террор, разрушение и ложь вместо диалога", – написал глава МИД Бельгии.
Он добавил, что его мысли с семьями пострадавших, коллегами из ЕС, сотрудниками Британского совета и всеми украинцами, которые с исключительным мужеством переносят этот ужас.
"Бельгия полностью солидарна. Мы не будем молчать. Украина не останется сама", — резюмировал министр.
The British Council Building in Kyiv has been destroyed by a russian missile. It’s regularly full of British government officials— Caolan (@CaolanReports) August 28, 2025
russia is at war with the entire west.
If you live in the UK and think Putin wants peace then it’s time to grow up pic.twitter.com/G3m9PRuDTw
- Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Известно о более 10 погибших и десятках раненых. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- Также под ударом находились Запорожская и Винницкая области.
- Всего оккупанты ночью запустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.
