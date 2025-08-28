Из-за атаки России повреждены здания представительства ЕС и British Council
Представительство ЕС (Фото: X-аккаунт Катарины Матерновой)

В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа в Киеве повреждены здания представительства Европейского Союза и British Council. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова написала: "Русский "мир" минувшей ночью: массированный удар по Киеву с помощью беспилотников и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, многие здания разрушены".

Она добавила, что представительство ЕС было сильно повреждено ударной волной и опубликовало соответствующие фото.

Дипломат отметила, что это настоящий ответ Москвы на мирные усилия.

Прево подтвердил повреждение представительства ЕС. Он также добавил, что также под ударом оказался British Council.

"Очередная жестокая ночь в Киеве. Снова повреждены гражданские здания, среди которых представительство ЕС и Британский совет. Россия в очередной раз демонстрирует отсутствие у нее искреннего стремления к миру. Она выбирает террор, разрушение и ложь вместо диалога", – написал глава МИД Бельгии.

Он добавил, что его мысли с семьями пострадавших, коллегами из ЕС, сотрудниками Британского совета и всеми украинцами, которые с исключительным мужеством переносят этот ужас.

"Бельгия полностью солидарна. Мы не будем молчать. Украина не останется сама", — резюмировал министр.

войнапредставительство есмассированная атакаBritish Council