РФ ударила по предприятию в Запорожье и по критической инфраструктуре Винницкой области
В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Кроме Киева, были атакованы Запорожье, Винницкая и Днепропетровская области, сообщили военные администрации.
В 05:52, после взрывов, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар.
В целом по Запорожью был нанесен один ракетный удар. Также на город летели беспилотники, работали силы противовоздушной обороны.
Повреждены три многоэтажки. Выбиты окна в квартирах и на лестничных клетках, повреждены балконы, сообщила исполняющая обязанности руководителя горсовета Регина Харченко.
Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала, что враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области.
В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 000 потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов.
Об атаке на Винницкую область сообщала также Укрзалізниця. Оккупанты целенаправленно ударили по парку поездов "Интерсити+", из-за чего задерживаются десятки рейсов.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал о последствиях в Межевской и Петропавловской общинах Синельниковского района.
Туда россияне направили БпЛА. Произошло несколько возгораний. Повреждения зафиксированы на двух сельхозпредприятиях. Повреждена также летняя кухня в частном дворе, здание и четыре машины.
Всего россияне ночью атаковали Украину почти 600 дронами и 31 ракетой.
- Наиболее массированный удар был нанесен по Киеву. В столице последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Всего столице погибли по меньшей мере восемь человек.
Комментарии (0)