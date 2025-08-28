РФ ударила по предприятию в Запорожье и по критической инфраструктуре Винницкой области

Враг атаковал Запорожье одной ракетой. Также оккупанты били по Винницкой области: там нет света в десятках населенных пунктов

Последствия в Днепропетровской области (Фото: Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Кроме Киева, были атакованы Запорожье, Винницкая и Днепропетровская области, сообщили военные администрации.

В 05:52, после взрывов, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар.

В целом по Запорожью был нанесен один ракетный удар. Также на город летели беспилотники, работали силы противовоздушной обороны.

Повреждены три многоэтажки. Выбиты окна в квартирах и на лестничных клетках, повреждены балконы, сообщила исполняющая обязанности руководителя горсовета Регина Харченко.

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала, что враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 000 потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов.

Об атаке на Винницкую область сообщала также Укрзалізниця. Оккупанты целенаправленно ударили по парку поездов "Интерсити+", из-за чего задерживаются десятки рейсов.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал о последствиях в Межевской и Петропавловской общинах Синельниковского района.

Туда россияне направили БпЛА. Произошло несколько возгораний. Повреждения зафиксированы на двух сельхозпредприятиях. Повреждена также летняя кухня в частном дворе, здание и четыре машины.

Всего россияне ночью атаковали Украину почти 600 дронами и 31 ракетой.

