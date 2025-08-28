РФ вгатила ракетою по підприємству у Запоріжжі і по критичній інфраструктурі Вінниччини

Ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. Також окупанти били по Вінницькій області: там немає світла у десятках населених пунктів

Наслідки у Дніпропетровській області (Фото: Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Окрім Києва, були атаковані Запоріжжя, Винницька і Дніпропетровська області, повідомили військові адміністрації.

О 05:52, після вибухів, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа.

Загалом Запоріжжя зазнало одного ракетного удару. Також на місто летіли безпілотники, працювали сили протиповітряної оборони.

Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки. Вибито вікна у квартирах і на сходових клітинах, пошкоджено балкони, повідомила виконувачка обов'язків голови міськради Регіна Харченко.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна написала, що ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 000 споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків.

Про атаку на Вінницьку область повідомляла також Укрзалізниця. Окупанти цілеспрямовано вдарили по парку поїздів "Інтерсіті+", через що затримуються десятки рейсів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав про наслідки у Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківського району.

Туди росіяни скерували БпЛА. Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечено також літню кухню на приватному подвір'ї, будівлю й чотири машини.

Загалом росіяни вночі атакували Україну майже 600 дронами та 31 ракетою.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA