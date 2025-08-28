Росіяни вночі атакували Україну майже 600 дронами та 31 ракетою

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 28 серпня окупанти масовано атакували українські регіони, вони запустили сотні дронів різних типів та десятки ракет. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:30 27 серпня окупанти запустили по Україні 629 цілей – БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

→ 598 дронів різних типів;

→ дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької областей;

→ дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

→ 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 589 повітряних цілей:

→ 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

→ сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

→ 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих на 26 локаціях.

В ПС зазначили, що повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу зі знищення ворожих цілей.

Новина доповнюється...