Кличко оголосив 29 серпня у Києві Днем жалоби за загиблими через російську атаку

Жертвами російської атаки в ніч проти 28 серпня на столицю стали 14 людей

Наслідки атаки (Фото: МВС)

П’ятниця, 29 серпня, у Києві оголошена Днем жалоби за загиблими у результаті російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав він.

Кличко додав, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Станом на момент публікації новини відомо про 14 загиблих та 10 зниклих безвісти через атаку РФ на столицю.