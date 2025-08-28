Кличко оголосив 29 серпня у Києві Днем жалоби за загиблими через російську атаку
Наслідки атаки (Фото: МВС)

П’ятниця, 29 серпня, у Києві оголошена Днем жалоби за загиблими у результаті російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав він.

Кличко додав, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Станом на момент публікації новини відомо про 14 загиблих та 10 зниклих безвісти через атаку РФ на столицю.

Читайте також
Через атаку Росії пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
війнакиївдень жалоби