Кличко оголосив 29 серпня у Києві Днем жалоби за загиблими через російську атаку
П’ятниця, 29 серпня, у Києві оголошена Днем жалоби за загиблими у результаті російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав він.
Кличко додав, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Станом на момент публікації новини відомо про 14 загиблих та 10 зниклих безвісти через атаку РФ на столицю.
- Росія масовано атакувала Київ ракетами й дронами. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.
- Також під ударом були Запорізька та Вінницька області.
- Загалом окупанти вночі випустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету.
