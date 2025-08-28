Кличко объявил 29 августа в Киеве Днем траура по погибшим из-за российской атаки
Пятница, 29 августа, в Киеве объявлена Днем траура по погибшим в результате российской массированной атаки в ночь на 28 августа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал он.

Кличко добавил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

По состоянию на момент публикации новости известно о 14 погибших и 10 пропавших без вести из-за атаки РФ на столицу.

