У Києві до 23 зросла кількість жертв через масований удар Росії 28 серпня

Рятувальники повідомляли, що аварійно-рятувальні роботи в столиці тривають

Кадри з місця розбору завалів у Києві (Фото: ДСНС)

У Києві зросла кількість загиблих через російську атаку 28 серпня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 01:27 29 серпня стало відомо про 23 загиблих людини, інші подробиці він не повідомив.

Ввечері 28 серпня мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що відомо також про 63 постраждалих мешканців міста, серед яких 11 дітей. В лікарнях перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

За інформацією рятувальників, аварійно-рятувальні роботи в столиці станом на 21:00 28 серпня ще тривали.