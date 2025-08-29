У Києві до 23 зросла кількість жертв через масований удар Росії 28 серпня
У Києві зросла кількість загиблих через російську атаку 28 серпня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Станом на 01:27 29 серпня стало відомо про 23 загиблих людини, інші подробиці він не повідомив.
Ввечері 28 серпня мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що відомо також про 63 постраждалих мешканців міста, серед яких 11 дітей. В лікарнях перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.
За інформацією рятувальників, аварійно-рятувальні роботи в столиці станом на 21:00 28 серпня ще тривали.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У столиці наслідки фіксуються у семи районах. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.
- 29 серпня в столиці оголошене Днем жалоби за загиблими, на місці тривають розбори завалів.
- У результаті масованої російської атаки, зокрема, було пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- ЄС і Велика Британія викликають послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві.
- Спецпредставник США Келлог заявив, що цей кричущий напад загрожує миру, якого прагне досягнути Трамп.
