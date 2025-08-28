ЄС і Велика Британія викликають послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві

Внаслідок російської атаки постраждали будівлі делегації ЄС та Британської ради в Україні

Будівля Британської ради в Києві після російського удару (Фото: @uaBritish)

Європейська зовнішня служба та Міністерство закордонних справ Великої Британії викликають представників Росії через російську масовану атаку по Києву, внаслідок якої загинули щонайменше 16 людей, а також було пошкоджено будівлі делегації ЄС та Британської ради.

Як повідомила глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас, тимчасовий повірений у справах Росії в Євросоюзі буде викликаний у Брюсселі.

"Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі", – написала вона.

Про виклик посла Росії у Великій Британії до Міністерства закордонних справ повідомив Sky News.

Британська рада у Києві написала, що офіс організації був серйозно пошкоджений, а один з охоронців отримав поранення і зараз перебуває в лікарні.