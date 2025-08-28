ЕС и Великобритания вызывают послов РФ из-за повреждения дипломатических зданий в Киеве

В результате российской атаки пострадали здания представительства ЕС и Британского совета в Украине

Здание Британского совета в Киеве после российского удара (Фото: @uaBritish)

Европейская служба внешних действий и Министерство иностранных дел Великобритании вызывают представителей России в связи с массированной российской атакой на Киев, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек, а также были повреждены здания представительства ЕС и Британского совета.

Как сообщила глава внешнеполитической службы Европейского Союза Кая Каллас, временный поверенный в делах России в Евросоюзе будет вызван в Брюссель.

"Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью. В ответ мы вызываем посла России в Брюсселе", – написала она.

О вызове посла России в Великобритании в Министерство иностранных дел сообщил Sky News.

Британский совет в Киеве написал, что офис организации был серьезно поврежден, а один из охранников получил ранения и сейчас находится в больнице.