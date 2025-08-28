Келлог про атаку Росії: Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп

Спецпосланець президента США відреагував на масований російський удар по Києву

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER /EPA)

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що атаки Росії по мирному населенню та цивільній інфраструктурі підривають мирний процес, який просуває керівник Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це генерал написав у мережі Х.

Келлог наголосив, що в ніч проти 28 серпня Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку за повномасштабну війну, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету по цивільних цілях.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів", – написав він.

Спецпосланець Трампа заявив, що російські удари зривають мирний план президента США.

"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп", – написав Келлог.