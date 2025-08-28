Келлог про атаку Росії: Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що атаки Росії по мирному населенню та цивільній інфраструктурі підривають мирний процес, який просуває керівник Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це генерал написав у мережі Х.
Келлог наголосив, що в ніч проти 28 серпня Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку за повномасштабну війну, застосувавши 600 безпілотників та 31 ракету по цивільних цілях.
"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів", – написав він.
Спецпосланець Трампа заявив, що російські удари зривають мирний план президента США.
"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп", – написав Келлог.
- Росія масовано атакувала Київ ракетами й дронами. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. У столиці відомо про 18 загиблих, зокрема чотирьох дітей.
- Загалом окупанти вночі випустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету.
- У результаті масованої російської атаки, зокрема, було пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- ЄС і Велика Британія викликають послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві.
