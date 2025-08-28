Келлог об атаке России: Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится Трамп

Специальный посланник президента США отреагировал на массированный российский удар по Киеву

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER /EPA)

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что российские атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру подрывают мирный процесс, который продвигает лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом генерал написал в сети Х.

Келлог подчеркнул, что в ночь на 28 августа Россия совершила вторую по величине воздушную атаку за время полномасштабной войны, применив 600 беспилотников и 31 ракету по гражданским объектам.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева, подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители", – написал он.

Специальный посланник Трампа заявил, что российские удары сводят на нет мирный план президента США.

"Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится Трамп", – написал Келлог.