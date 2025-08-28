Келлог об атаке России: Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится Трамп
Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что российские атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру подрывают мирный процесс, который продвигает лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом генерал написал в сети Х.
Келлог подчеркнул, что в ночь на 28 августа Россия совершила вторую по величине воздушную атаку за время полномасштабной войны, применив 600 беспилотников и 31 ракету по гражданским объектам.
"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева, подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители", – написал он.
Специальный посланник Трампа заявил, что российские удары сводят на нет мирный план президента США.
"Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится Трамп", – написал Келлог.
- Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажный дом, разрушен подъезд. В столице известно о 18 погибших, среди которых четверо детей.
- В целом оккупанты ночью выпустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.
- В результате массированной российской атаки, в частности, были повреждены здания представительства Европейского Союза и Британского совета.
- ЕС и Великобритания вызывают российских послов из-за повреждений дипломатических представительств в Киеве.
