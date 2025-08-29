В Киеве до 23 возросло количество жертв из-за массированного удара РФ 28 августа

Спасатели сообщали, что аварийно-спасательные работы в столице продолжаются

Кадры с места разбора завалов в Киеве (Фото: ГСЧС)

В Киеве возросло количество погибших из-за российской атаки 28 августа. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 01:27 29 августа стало известно о 23 погибших человека, другие подробности он не сообщил.

Вечером 28 августа мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что известно также о 63-х пострадавших жителях города, среди которых 11 детей. В больницах находятся 35 раненых, среди них шестеро детей.

По информации спасателей, аварийно-спасательные работы в столице по состоянию на 21:00 28 августа еще продолжались.