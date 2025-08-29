В Киеве до 23 возросло количество жертв из-за массированного удара РФ 28 августа
В Киеве возросло количество погибших из-за российской атаки 28 августа. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По состоянию на 01:27 29 августа стало известно о 23 погибших человека, другие подробности он не сообщил.
Вечером 28 августа мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что известно также о 63-х пострадавших жителях города, среди которых 11 детей. В больницах находятся 35 раненых, среди них шестеро детей.
По информации спасателей, аварийно-спасательные работы в столице по состоянию на 21:00 28 августа еще продолжались.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семь районов. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- 29 августа в столице объявленное Днем траура по погибшим, на месте продолжаются разборы завалов.
- В результате массированной российской атаки, в частности, было повреждено здания представительства Европейского Союза и British Council.
- ЕС и Великобритания вызывают послов России из-за повреждения дипломатических учреждений в Киеве.
- Спецпредставитель США Келлог заявил, что это вопиющее нападение угрожает миру, которого стремится достичь Трамп.
Комментарии (0)