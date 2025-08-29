В Киеве завершили спасательные работы на месте удара по дому. Судьба восьмерых неизвестна
На месте прямого попадания ракеты в пятиэтажный дом в Дарницком районе Киева завершены спасательные работы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.
Сейчас на месте продолжается разбор разрушенных конструкций.
Известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них – четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет.
Всего в ночь на 28 августа россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба восьми человек. Еще 53 человека получили ранения.
"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно", – заявил Зеленский.
Он в очередной раз подчеркнул необходимость санкций и давления, чтобы россияне не чувствовали безнаказанности.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- Повреждены здания представительства Европейского Союза и British Council.
- Уничтожен один из 10 украинских скоростных поездов Hyundai Rotem, а также фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм.
- Взрывной волной был поврежден офис девелоперской компании Сага Девелопмент, расположенный в комплексе Chicago Central House. Основатель компании Андрей Ваврыш оценил убытки в $1 млн.
- Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по турецкому заводу Bayraktar в Украине.
- 29 августа – День траура по погибшим в Киеве.
Комментарии (0)