В Киеве завершили спасательные работы на месте удара по дому. Судьба восьмерых неизвестна

В результате ракетного удара по пятиэтажке ночью 28 августа погибли 22 человека, всего в Киеве – 23

Фото: Telegram / V_Zelenskiy_official

На месте прямого попадания ракеты в пятиэтажный дом в Дарницком районе Киева завершены спасательные работы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

Сейчас на месте продолжается разбор разрушенных конструкций.

Известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них – четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет.

Всего в ночь на 28 августа россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба восьми человек. Еще 53 человека получили ранения.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно", – заявил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость санкций и давления, чтобы россияне не чувствовали безнаказанности.