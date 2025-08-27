Єрмак і Умєров обговорять із Віткоффом гарантії безпеки для України – Bloomberg

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER/ EPA)

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовника, обізнаного із планами.

До складу української делегації увійдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами співбесідника агенції, порядок денний візиту представників України до США потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки й майбутній двосторонній зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Віткофф повідомив в ефірі телеканалу Fox News, що зустрінеться з українською делегацією в Нью-Йорку та назвав це "важливим сигналом" на тлі переговорів Вашингтона й Москви.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня ведемо переговори з росіянами", – сказав він.