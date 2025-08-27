Ермак и Умеров обсудят с Уиткоффом гарантии безопасности для Украины – Bloomberg

Переговоры должны состояться в Соединенных Штатах на этой неделе

Стив Уиткофф (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами.

В состав украинской делегации войдет глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам собеседника агентства, повестка визита представителей Украины в США потенциально будет сосредоточена на гарантиях безопасности и будущей двусторонней встрече между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Раньше Уиткофф сообщил в эфире телеканала Fox News, что встретится с украинской делегацией в Нью-Йорке, и назвал это "важным сигналом" на фоне переговоров Вашингтона и Москвы.

"На этой неделе я встречаюсь с украинцами в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно ведем переговоры с россиянами", – сказал он.