FT: США против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку

Реализация плана будет зависеть от размещения европейских солдат в Украине, говорят осведомленные лица

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

США готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках гарантий безопасности после окончания боевых действий. Об этом Financial Times сообщили осведомленные европейские и украинские официальные лица.

После заявлений президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о готовности участвовать в координации гарантий безопасности для Украины, высокопоставленные американские чиновники неоднократно заявляли европейским коллегам о чем именно идет речь. По их словам, США готовы предоставить "стратегические средства обеспечения": разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), средства командования и управления, а также средства противовоздушной обороны.

Неназванные европейские официальные лица подчеркнули, что любое развертывание возможно только при поддержке и защите США. Также собеседники отметили, что реализация американского предложения зависит от обязательств стран Европы разместить десятки тысяч миротворцев в Украине.

Официальные лица заявили, что США по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине.

По словам собеседников, соглашение все еще может быть отменено.