FT: США против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку
США готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках гарантий безопасности после окончания боевых действий. Об этом Financial Times сообщили осведомленные европейские и украинские официальные лица.
После заявлений президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о готовности участвовать в координации гарантий безопасности для Украины, высокопоставленные американские чиновники неоднократно заявляли европейским коллегам о чем именно идет речь. По их словам, США готовы предоставить "стратегические средства обеспечения": разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), средства командования и управления, а также средства противовоздушной обороны.
Неназванные европейские официальные лица подчеркнули, что любое развертывание возможно только при поддержке и защите США. Также собеседники отметили, что реализация американского предложения зависит от обязательств стран Европы разместить десятки тысяч миротворцев в Украине.
Официальные лица заявили, что США по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине.
По словам собеседников, соглашение все еще может быть отменено.
- Президент Зеленский заявлял, что наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время. Над ними работают команды Украины, США, европейских партнеров.
- 22 августа Рубио заявил, что Америка примет участие в гарантиях безопасности для Украины после войны, но Европа должна взять на себя ведущую роль.
- 25 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что Америка планирует поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
