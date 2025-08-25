Трамп заявил, что США поддержат Европу в предоставлении гарантий безопасности Украине

Дональд Трамп (Фото: AL DRAGO/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Америка планирует поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам лидера Соединенных Штатов, основная нагрузка в этом вопросе ляжет на европейцев, в то время как Америка останется "резервным ресурсом".

"Европа собирается предоставить им [Украине] значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что они находятся прямо там. Но мы будем вовлечены как резервный ресурс. Мы собираемся им помочь", – сказал Трамп.

Президент США заявил, что уверен в мирном урегулировании российско-украинской войны.

"Я думаю, что если мы заключим соглашение – а я думаю, что мы его заключим, – мы будем их поддерживать, потому что я хочу прекратить видеть, как убивают людей", – заявил американский лидер.