Трамп заявив, що США підтримають Європу у наданні гарантій безпеки Україні
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Америка планує підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі.
За словами керівника Сполучених Штатів, головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців, тоді як Америка залишиться "резервним ресурсом".
"Європа збирається надати їм [Україні] значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони прямо там. Але ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося допомогти їм", – сказав Трамп.
Президент США повідомив, що впевнений у мирному врегулюванні російсько-української війни.
"Я думаю, що якщо ми укладемо угоду – а я думаю, що ми її укладемо, – ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають ", – заявив американський лідер.
- 22 серпня Рубіо заявив, що Америка візьме участь у гарантіях безпеки для України після війни, але Європа має взяти на себе провідну роль.
- У той же день Рютте висловив думку, що безпекові гарантії, над якими зараз сумісно працюють Україна, США та Європа, мають бути справжніми на відміну від Будапештського меморандуму й Мінських домовленостей.
