Трамп заявив, що США підтримають Європу у наданні гарантій безпеки Україні

Дональд Трамп (Фото: AL DRAGO/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Америка планує підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі.

За словами керівника Сполучених Штатів, головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців, тоді як Америка залишиться "резервним ресурсом".

"Європа збирається надати їм [Україні] значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони прямо там. Але ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося допомогти їм", – сказав Трамп.

Президент США повідомив, що впевнений у мирному врегулюванні російсько-української війни.

"Я думаю, що якщо ми укладемо угоду – а я думаю, що ми її укладемо, – ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають ", – заявив американський лідер.