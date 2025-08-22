CNN: Рубио считает, что Европа должна быть лидером гарантий безопасности для Украины

По словам осведомленных чиновников, США могут рассмотреть обеспечение безопасности в воздухе

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Америка примет участие в гарантиях безопасности для Украины после войны, но Европа должна взять на себя ведущую роль. Об этом CNN сообщил европейский дипломат, знакомый с ходом разговора.

По его словам, Рубио созвонился с европейскими советниками по национальной безопасности 21 августа. Однако в ходе беседы он не предоставил союзникам подробностей о конкретных гарантиях безопасности, которые могли бы взять на себя США.

Но, по словам дипломата, этот звонок "придает импульс" в момент, когда Европа стремится к дальнейшему взаимодействию с США.

Другие собеседники, знакомые с обсуждениями, которые произошли на этой неделе, сообщили, что США дали понять, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине после перемирия.

Президент США Дональд Трамп исключил возможность развертывания американских войск на суше, но рассматриваются другие варианты. Потенциально пилоты США смогут быть задействованы для миссий пилотируемой авиационной поддержки в Украине, сказал анонимный собеседник.

Их также могут привлечь для наблюдательных полетов над Украиной, предоставляя изображения высокого разрешения линии фронта и перемещений войск.

Также чиновники отметили, что заявление об участии США в планировании гарантий безопасности "все изменило". До этого подобные обсуждения продвигались незначительно, так как до конца не была ясна позиция США.