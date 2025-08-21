Европа может пообещать Украине ответ в течение 24 часов после нового нападения – Bloomberg

Вариант гарантий безопасности с обязательным быстрым реагированием в случае агрессии предложила Джорджа Мелони

Джорджа Мелони (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева реагировать в течение 24 часов в случае нового нападения Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предложение, аналогичное пункту о коллективной обороне НАТО, но не предполагающее фактического членства в альянсе, продвигает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Предложение обязывает страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, в течение суток обсудить вопросы реагирования в случае новой агрессии, сообщили источники агентства.

Варианты реакции включали бы предоставление Киеву оперативной и устойчивой оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление украинских вооруженных сил, а также введение санкций против России.

Пока неясно, предусматривает ли план развертывание иностранных войск в Украине, отмечает Bloomberg.