Министр обороны Италии считает, что защита Украины по типу статьи 5 НАТО устроит Путина

По мнению Гвидо Крозетто, это защитит российского диктатора от реального продвижения войск НАТО к его границам

Гвидо Кроцетто (Фото: RICCARDO ANTIMIANI/EPA)

Гарантии безопасности для Украины от западных партнеров, основанные на принципах статьи 5 НАТО (нападение на одного – нападение на всех), могут быть приняты российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Repubblica.

По его словам, идея предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 Альянса, которую ранее озвучил президент США Дональд Трамп, принадлежит премьер-министру Италии Джордже Мелони.

"Идея заключается в том, что НАТО, как оборонный альянс, может обеспечить защиту иностранного государства, такого как Украина. Или же отдельные страны могут взять на себя обязательства сделать это. Будет выбран наилучший механизм. Конечно, с НАТО будет гарантирован лучший сдерживающий фактор", – заявил Крозетто.

Итальянский министр считает, что Путину, несмотря на неоднократные заявления о "недопущении НАТО к российским границам", подойдет вариант, предложенный Мелони.

"Прежде всего потому, что Украина не вступила бы в НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями членства. НАТО вмешалось бы только для защиты от агрессии. Если россияне на это согласятся, у них действительно может не быть войск из других стран, особенно европейских, на своих границах", – заявил Крозетто.

Кроме того, министр считает, что в России "остатки общественного мнения, олигархи и бизнес-сообщество" настаивают на отмене санкций и восстановлении отношений с Западом, а это возможно только после прекращения войны на условиях, приемлемых для Украины.

"В конечном итоге Россия получила бы больше политического пространства и влияния. По крайней мере формально она была бы на равных с Соединенными Штатами, вернув себе статус сверхдержавы, восстановив влияние на Старом континенте и выиграв время", – подчеркнул Кроцетто.