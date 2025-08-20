Міністр оборони Італії вважає, що захист України за принципом 5 статті НАТО влаштує Путіна
Гарантії безпеки для України від західних партнерів, що засновані на принципах 5 статті НАТО (напад на одного є нападом на усіх) можуть бути прийняті для російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Repubblica.
За його словами, ідея надати гарантії безпеки Україні на кшталт 5 статті Альянсу, яку раніше озвучив президент США Дональд Трамп, належить прем'єр-міністерці Італії Джордже Мелоні.
"Ідея полягає в тому, що НАТО – як оборонний альянс – може забезпечити захист іноземної країни, такої як Україна. Або ж окремі країни можуть взяти на себе зобов'язання зробити це. Буде обрано найкращий механізм. Звичайно, з НАТО буде гарантовано кращий стримувальний фактор", – розповів Крозетто.
Італійський міністр вважає, що Путіна, попри неодноразові заяви про "недопущення НАТО на російські кордони", влаштує варіант, запропонований Мелоні.
"Насамперед тому, що Україна не вступила б до НАТО з усіма наслідками членства. НАТО втрутилося б лише для захисту від агресії. Якщо росіяни на це погодяться, вони дійсно можуть не мати військ з інших країн, особливо європейських, на своїх кордонах", – заявив Крозетто.
Окрім того, міністр вважає, що в Росії "залишки громадської думки, олігархи і бізнес-спільнота" наполягають на скасуванні санкцій та відновленні відносин з Заходом, а це можливо лише після припинення війни на прийнятних для України умовах.
"Врешті-решт Росія отримала б більший політичний простір і вплив. Принаймні формально, вона була б на рівних умовах зі Сполученими Штатами, повернувши собі статус наддержави, відновивши вплив на старому континенті та вигравши час", – наголосив Крозетто.
- 17 серпня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Трамп готовий долучитися до гарантій безпеки для України, які "будуть схожими на 5 статтю НАТО".
- 19 серпня "коаліція охочих" на черговій зустрічі ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилися про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і подовження санкційного тиску на Росію.
Коментарі (0)