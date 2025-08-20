Міністр оборони Італії вважає, що захист України за принципом 5 статті НАТО влаштує Путіна

На думку Гвідо Крозетто, це убезпечить російського диктатора від реального просування військ Альянсу до його кордонів

Гвідо Крозетто (Фото: RICCARDO ANTIMIANI/EPA)

Гарантії безпеки для України від західних партнерів, що засновані на принципах 5 статті НАТО (напад на одного є нападом на усіх) можуть бути прийняті для російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Repubblica.

За його словами, ідея надати гарантії безпеки Україні на кшталт 5 статті Альянсу, яку раніше озвучив президент США Дональд Трамп, належить прем'єр-міністерці Італії Джордже Мелоні.

"Ідея полягає в тому, що НАТО – як оборонний альянс – може забезпечити захист іноземної країни, такої як Україна. Або ж окремі країни можуть взяти на себе зобов'язання зробити це. Буде обрано найкращий механізм. Звичайно, з НАТО буде гарантовано кращий стримувальний фактор", – розповів Крозетто.

Італійський міністр вважає, що Путіна, попри неодноразові заяви про "недопущення НАТО на російські кордони", влаштує варіант, запропонований Мелоні.

"Насамперед тому, що Україна не вступила б до НАТО з усіма наслідками членства. НАТО втрутилося б лише для захисту від агресії. Якщо росіяни на це погодяться, вони дійсно можуть не мати військ з інших країн, особливо європейських, на своїх кордонах", – заявив Крозетто.

Окрім того, міністр вважає, що в Росії "залишки громадської думки, олігархи і бізнес-спільнота" наполягають на скасуванні санкцій та відновленні відносин з Заходом, а це можливо лише після припинення війни на прийнятних для України умовах.

"Врешті-решт Росія отримала б більший політичний простір і вплив. Принаймні формально, вона була б на рівних умовах зі Сполученими Штатами, повернувши собі статус наддержави, відновивши вплив на старому континенті та вигравши час", – наголосив Крозетто.