"Коаліція охочих" узгодить гарантії безпеки з США й продовжить санкції проти Росії

Кір Страмер та Емманюель Макрон (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

"Коаліція охочих" на черговій зустрічі ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилася про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і подовженні санкційного тиску на Росію. Про це повідомив британський урядовий портал.

У заяві йдеться, що країни-учасниці домовилися про зустріч груп планування коаліції з американськими колегами "для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки й підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".

Зустріч відбудеться найближчими днями.

Учасники засідання також домовилися про подовження санкцій проти Росії.

"Обговорили, як можна чинити подальший тиск на Путіна, зокрема через санкції, доки він не покаже, що готовий вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення", – повідомили у британському уряді.

Засідання "коаліції охочих" відбулося під співголовуванням прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера й президента Франції Емманюеля Макрона у віртуальному режимі.

У зустрічі взяли участь лідери понад 30 країн.