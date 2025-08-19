Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі"

Американський лідер розповів, якими можуть бути гарантії безпеки з боку його країни

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA )

Сполучені Штати не відправлятимуть свої війська в Україну після припинення російсько-української війни для стримування Росії, але розглядають варіант надання гарантій повітряної безпеки. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

Журналіст запитав керівника Штатів, чи можна бути впевненими, що американських військ не буде в Україні.

"У вас є мої гарантії, і я президент. Я просто намагаюся зупинити вбивства", – відповів Трамп.

Утім, він припустив, що США можуть надати гарантії безпеки "у повітрі".

"Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо якщо можна буде поговорити про це щодо повітря, бо ні в кого немає таких речей, як у нас", – сказав американський лідер.

Президент США заявив, що завжди вважав Україну "буфером" між Росією та Європою.

Він підтвердив, що деякі європейські країни готові надіслати свої війська для стримування російської агресії.

"Вони хочуть мати присутність на місцях", – додав він.

За словами Трампа, йдеться про військовий контингент Франції, Німеччини та Великої Британії.